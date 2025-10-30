Pendik Marmaray'da yolcular arasında tekme ve yumruklu kavga

Pendik Marmaray İstasyonu’nda iki grup arasında çıkan tartışma, tren hareket ettikten sonra kavgaya dönüştü. O anlar, çevredeki yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 17:54

Olayın dün akşam saatlerinde meydana geldiği belirtildi. İddiaya göre, istasyonda başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Marmaray hareket ettikten sonra taraflar birbirine küfredip tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Diğer yolcular araya girmekte zorlanırken, bazıları kavga anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, tarafların koltukların üzerine çıkarak birbirine vurduğu ve çevredeki yolcuların panik yaşadığı anlar yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.