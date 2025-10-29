Hac parasıyla genç çifte düğün yaptılar

Hac parasını iyiliğe dönüştürdüler: Kırıkkale’de Hidayet ve Hafize Özmen, genç çiftin düğün masraflarını karşıladı.

Giriş Tarihi: 29 Ekim 2025

Kırıkkale'de yaşayan Hidayet (64) ve Hafize Özmen (60) çifti, yıllardır biriktirdikleri hac parasını bir iyiliğe dönüştürdü. Hac kurasında isimleri çıkmayan yaşlı çift, yuva kurmak isteyen gençlere destek olma kararı aldı. Özmen çifti, Orhan Bozkurt (34) ve Maşide Doğan (31) çiftinin düğün masraflarını karşılayarak mutlu bir başlangıca vesile oldu. Hacca gidemediklerini anlatan Hidayet Özmen, "Eşimle birlikte Hac işimiz vardı ama bu sene olmadı. Biz de bu parayla bir yuvanın kurulmasına vesile olalım istedik. Allah gönlümüze göre verdi" dedi.



Hafize Özmen ise "Eşimle ortak karar aldık. Bu genç çiftimizin yuvasını kurmak istedik. Allah mutlu etsin. Biz her zaman yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.