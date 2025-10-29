Grand Kartal Otel davasında annenin feryadı yürekleri dağladı!

Grand Kartal Otel’deki yangın 78 kişinin ölümüne yol açtı. Sorumlular için hesap zamanıydı. Faciada oğlu Ömür’ü kaybeden anne otel sahibinin kızının yüzüne haykırdı:'Siz çocuklarınızın montunu giydirip kaçarken bizim canlarımız cayır cayır yandı...'

29 Ekim 2025

Türkiye, 21 Ocak 2025 sabahına kabusla uyandı. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yangın çıktı. İhmaller zinciri ve sorumsuzluk 78 kişinin ölümüne yol açtı. İşte o acıya neden olanlar için dün yine hesap zamanıydı. Faciaya ilişkin otelin sahibi Zeki Ergül ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 3. duruşması yapıldı. Faciada oğlu Ömür'ü kaybeden Zeynep Kotan'ın sözleri herkesi ağlattı. Anne Kotan, Zeki Ergül'ün kızı olan otelin yönetim kurulu üyesi Elif Aras'ı hedef aldı. Aras'ın gözünün içine baka baka şu ifadeleri kullandı:



Elif Aras'ın ve genel müdür eşi Emir Aras'ın çocuklarını giydirip, maskelerini takıp, botlarını giydirerek parmak uçlarında kaçış manzarası hala gözümüzün önünde. Onlar kaçarken bizim canlarımız yanıyordu.



MEYVELERİNİ YEDİLER!

Kotan, otelin yönetim kurulu üyesi Emine Ergül'ün 'Bizim torunun tableti ve elbiseleri yandı. Çok üzülüyor çocuk' sözlerine de sert çıktı: Kanımız donuyor. Bizim çocuklarımız orada ya nefessiz kalarak ya yanarak ya atlayarak ölümlerden ölüm beğenirken, 'Torunumun tableti yandı' deniyor. Artık öfke kotam doldu. Biz bu insanların karşı otele girip meyve yediklerini de biliyoruz. Yangında çocukları Nehir ve Doruk'u kaybeden acılı anne Duygu Can'ın sözleri de gözyaşlarına karıştı. Hedefinde Elif Aras vardı: Elif Aras, sen çocuğunu üşümesin diye üstünü giydirdin ya, ben kızımı yıkarken üstünü örttüm. Oğlumu yıkarken gözünü yıkamadım su kaçmasın diye. Öbür dünyada da iki yakanızda olacak ellerimiz.

Otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve belediye görevlileri dün Bolu'da hakim karşısına çıktı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül, kızları Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras ile damadı Emir Aras'ın da bulunduğu sanıklar hakkında 1998'er yıla kadar hapis talep ediliyor.



Faciada çocukları Nehir ve Doruk'u kaybeden anne Duygu Can, "Ben her gün ölüyorum" dedi.



Elif Aras tıpkı annesi ve babası gibi 1998 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.



