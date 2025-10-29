Beyoğlu’nda kız isteme faciası! Havai fişek evi yaktı: 8 kişi hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 00:48

4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ İÇERİDE MAHSUR KALDI Olay, saat 20.30 sıralarında Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız istemeye gelen erkek tarafı, beraberinde getirdikleri havai fişekleri sokakta patlatmaya başladı. Fişeklerden biri sokaktaki bir binaya isabet edince yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine binada bulunan 4'ü çocuk 8 kişi içeride mahsur kaldı.

Beyoğlu 'nda kız isteme merasimi faciayla sonuçlandı. Sokakta patlatılan havai fişeklerden biri bir binaya isabet edince yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 4'ü çocuk 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILIRDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi komşular yaptı, ardından itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.