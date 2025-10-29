Beyoğlu'nda kız isteme faciası! Havai fişek evi yaktı: 8 kişi hastanelik oldu
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde kız isteme merasimi faciaya dönüştü. Sokakta patlatılan havai fişeklerden biri bir binaya isabet etti, çıkan yangında 4’ü çocuk 8 kişi dumandan etkilendi. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ İÇERİDE MAHSUR KALDI
Olay, saat 20.30 sıralarında Çukur Mahallesi Mermer Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız istemeye gelen erkek tarafı, beraberinde getirdikleri havai fişekleri sokakta patlatmaya başladı. Fişeklerden biri sokaktaki bir binaya isabet edince yangın çıktı. Alevlerin hızla yayılması üzerine binada bulunan 4'ü çocuk 8 kişi içeride mahsur kaldı.
8 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILIRDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi komşular yaptı, ardından itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Yangına tanık olan mahalle sakini Yakup Akbaba, "Kız istemeye geldiler, havai fişek fırlattılar. Fişeklerden biri binaya geldi, evin yandığını gördük. Hemen koşup 2 dairede bulunanları kurtardık. Yüzlerimizi bağlayarak üst kata çıktık, sonra itfaiye gelip içeride kalanları çıkardı." dedi.
Havai fişeklerin patlatılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.