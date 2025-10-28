Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: Avukattan saç teli hamlesi

Diyarbakır'da Narin Güran (8) sır şekilde öldürüldü. Ağabey Enes, amca Salim ile anne Yüksel Güran müebbet, Narin'in cesedini gömen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl hapis cezası aldı. Bahtiyar'ın avukatlığından çekilen Ali Eryılmaz'ın hamlesi ise herkesi şoka uğrattı. Eryılmaz, Narin'in otopside avuç içerisinde bulunan ve aileden birisine ait olduğu belirlenen saç teli örneklerinin incelenmesi için savcılığa başvuru yaptı. 'Bu saç telleri bizzat katile ulaşmayı sağlayacak' dedi.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Diyarbakır'da Narin Güran (8) sır şekilde öldürüldü. Ağabey Enes, amca Salim ile anne Yüksel Güran müebbet, Narin'in cesedini gömen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl hapis cezası aldı.

Bahtiyar'ın avukatlığından çekilen Ali Eryılmaz'ın hamlesi ise herkesi şoka uğrattı. Eryılmaz, Narin'in otopside avuç içerisinde bulunan ve aileden birisine ait olduğu belirlenen saç teli örneklerinin incelenmesi için savcılığa başvuru yaptı. "Bu saç telleri bizzat katile ulaşmayı sağlayacak" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN