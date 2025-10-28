Mardin’de vahşet: Silahla vurulup yakılan cesedin Ramazan Er’e ait olduğu belirlendi

Mardin Nusaybin’de 2 Ekim’de ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış bir erkek cesedi bulunmuştu.

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025

Mardin Nusaybin'de 2 Ekim'de ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış bir erkek cesedi bulunmuştu. Jandarma ekipleri üç anahtardan yola çıkarak yaptıkları çalışmada, cesedin Ramazan Er'e ait olduğunu belirledi. 14 şüpheli, gözaltına alındı. 3 kişi tutuklanırken, biri hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor...

