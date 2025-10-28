Kağıthane’de kan donduran cinayet: Evli adam sevgilisini sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu

Müteahhit Ali K., 5 yıldır gönül ilişkisi olan Nilay Kotan’ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti. Gözaltına alınan katilin soğukkanlı ifadesi ise tüyler ürpertti. Bana soğuk davranıyordu!

Giriş Tarihi: 28 Ekim 2025

Korkunç olay, önceki gün İstanbul Kağıthane'de yaşandı. İddiaya göre Nilay Kotan ile evli ve 3 çocuk babası olduğu öne sürülen 64 yaşındaki Ali K. arasında yaklaşık 5 yıldır süren bir gönül ilişkisi vardı. İkilinin arası son zamanlarda henüz bilinmeyen bir nedenle bozuldu. Ali K. konuşmak üzere Nilay Kotan'ın adresinin olduğu sokağa gitti.

Kotan ile bir süre konuştu ancak konuşma tartışmaya dönünce Ali K. silahını çekip peş peşe ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Nilay Kotan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Peşine düşen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ali K.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan Ali K. emniyete götürüldü. Ayrıca Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu ortaya çıktı. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu.

Zanlı, Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katilin soğukkanlı ifadesi ise tüyler ürpertti: Son zamanlarda bana soğuk davranıyordu, konuşmak için bir araya geldik.

