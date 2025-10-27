WhatsApp yazışmalarını kanıt gösterdi: “Annemi öldürdüm” iddiası! Şarkıcı Güllü'nün patronundan suç duyurusu
Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. Güllü’yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in öldürdüğünü iddia eden Aydın, “Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş” diye konuştu.
26 Eylül'de saat 01.30 sıralarında, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki 6 katlı binanın 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, şarkıcının İstanbul'da sahneye çıktığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu.
Yanındaki 2 tanıkla birlikte geldiği adliyede, Güllü'yü, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğü iddiasıyla ifade veren Aydın, elindeki WhatsApp yazışmalarını ise kanıt olarak gösterdi.
"TELEFON KAYITLARINDA İTİRAFI VAR"
Adliye çıkışı açıklama yapan Ferdi Aydın, Tuğyan Ülkem Gülter'in bir aile dostuna attığı mesaj ve videoda, "Annemi öldürdüm" dediğini öne sürerek, şunları söyledi:
"Ben ifademde bildiklerimi anlattım. Şimdi şahit arkadaşlar içeride, onlar ifadelerini verecek. Avukatlar nezdinde bildiğimiz her şeyi anlatacağız. Ben, Tuğyan'ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek.