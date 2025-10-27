WhatsApp yazışmalarını kanıt gösterdi: “Annemi öldürdüm” iddiası! Şarkıcı Güllü'nün patronundan suç duyurusu

Şarkıcı Güllü'nün İstanbul'da sahne aldığı eğlence mekanının sahibi Ferdi Aydın, Yalova Adliyesi'ne gelerek suç duyurusunda bulundu. (DHA)

Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. Onları da dosyaya koyduracağız şimdi. Tuğyan Hanımın eski sevgilisinin ses kayıtları var. Madde kullandığını, kötü bir kadın olduğuna dair. Bircan Hanımın da videosu var. Tuğyan'ın, 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim' diye itirafı var. Hepsini delil olarak, kayıtlara koyacağım. Şu anda içeride iki tane şahidimiz var. Bircan Hanım da Tuğyan Hanımın en yakınıdır.

Başka tanıklar da gösterdim, gizli tanıklarımız da var. Bundan sonrası artık devletimizde. Kayıtlar, en yakınlarının ses kayıtlarıdır. Bütün Çınarcık, Tuğyan'ın yasaklı madde kullandığını, her şeyi yapabileceğini söylüyor. Biz de Güllü ablanın öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bircan Hanım itiraf ediyor kayıtlarda, 'Tuğyan bana öldürdüğünü söyledi' diyor. 'Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim, kemikleri parçalandı üzüldüm' demiş."

