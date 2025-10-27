Türkiye genelinde kayıp alarmı: Üç genç kızdan saatlerdir haber alınamıyor

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

Denizli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı yurtta kalan 16 yaşındaki Bennur Gezgin, iddiaya göre 2 gün önce izinsiz olarak yurttan ayrıldı. Ailesi ve yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Mardin'den Mersin'e dönen 18 yaşındaki Fatma Durak, Adana Otogarı'nda otobüsten indikten sonra kayboldu. Ailesi polise başvurdu, genç kızın telefonu ise kapalı.

Endişeli aile, onu bulmak için harekete geçti. Elazığ'da dedesinin sabah okula bıraktığı 16 yaşındaki Elif Su Er'den 1 gündür haber alınamıyor. Kendi aramalarına rağmen bir sonuç alamayan aile, durumu polise bildirdi. Kızın bulunması için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.

