Rutin kontrolde kanser ortaya çıktı: Öğretmen hayata döndü

Ankara'da okul öncesi öğretmeni Figen Altundağ (38), ablası meme kanseri geçirdiği için yaptırdığı rutin kontrolleri sırasında meme kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi tedavisi biten Altundağ, 'Artık hiçbir şeyi kafama takmayacağım. Mesleğime geri dönmek istiyorum' şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

