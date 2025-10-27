Rutin kontrolde kanser ortaya çıktı: Öğretmen hayata döndü
Ankara'da okul öncesi öğretmeni Figen Altundağ (38), ablası meme kanseri geçirdiği için yaptırdığı rutin kontrolleri sırasında meme kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi tedavisi biten Altundağ, 'Artık hiçbir şeyi kafama takmayacağım. Mesleğime geri dönmek istiyorum' şeklinde konuştu.
Ankara'da okul öncesi öğretmeni Figen Altundağ (38), ablası meme kanseri geçirdiği için yaptırdığı rutin kontrolleri sırasında meme kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi tedavisi biten Altundağ, "Artık hiçbir şeyi kafama takmayacağım. Mesleğime geri dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.