Hastanede skandal! Doktorun elinden kayan bebek öldü

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

Kırklareli 'nde yaşayan T.Z., doğum sancıları başladığında gittiği Edirne'deki üniversite hastanesinde iddiaya göre ihmal nedeniyle bebeğini kaybetti. Hastanenin servis odasında doğum yaptığını öne süren T.Z., "2 dakikada bir sancılarım geliyordu. 'Karın ağrısı, normal, bu doğum sancısı değil' dediler. Sondamın çıktığını sandım. Bir anda ayağa kalktım ve bebek bacaklarımın arasından kaydı.

Bebeğim hareket ediyordu ama doktorun elinden kaydı, yere düştü. Bir gün sonra ölüm haberini verdiler. Hiçbir şekilde bir açıklama yapılmadı. Bana ne müdahale edildi bilmiyorum. Ne yapıldı, hiç kimse bir şey söylemedi. Bana çok kötü davranıldı" şeklinde konuştu.