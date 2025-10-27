Eskişehir’de otomobilde korkunç anlar: Üniversite hocası otizmli oğluna şiddet uyguladı iddiası!

Eskişehir'de iddiaya göre, otomobil içerisindeki sürücü konumunda bulunan şahsın, oğlu olduğu öğrenilen ve yolcu koltuğunda oturan çocuğa şiddet gösterdiği görüldü.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

İddiaya göre, çocuğuna şiddet gösteren ve üniversitelerde yarı zamanlı sosyoloji eğitimi verdiği öğrenilen M.K. isimli şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından polise ihbar edildi. İsmi C.K. olduğu öğrenilen otizmli çocuk ve M.K. isimli baba, işlemleri için karakola götürüldü.

