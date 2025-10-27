Deprem ve kanseri yendi: Amigurimiyle hayat buldu

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi 66 yaşındaki İmla Çelik, 2020 Elazığ depreminde evini kaybetti. Ardından meme kanserine yakalanan ve bir operasyon geçiren Çelik, tedavisine devam ediyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Elazığ'da yaşayan 3 çocuk annesi 66 yaşındaki İmla Çelik, 2020 Elazığ depreminde evini kaybetti. Ardından meme kanserine yakalanan ve bir operasyon geçiren Çelik, tedavisine devam ediyor.

Önce evini kaybeden ve ardından kanserle mücadelesini sürdüren Çelik, yaşadığı sıkıntıları unutmak için pandemi döneminde Halk Eğitim Merkezinde bulunan hocalarla iletişime geçerek amigurimi sanatını yapmaya başladı. Çelik, hem stresten uzaklaşıyor hem de ev ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN