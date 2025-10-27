takvim-logo

Büyükçekmece'de korkutan kaza! İETT otobüsüne kamyon çarptı: 9 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de, bir kamyon durağa yanaşan İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kazada 9 yolcu yaralandı.

Büyükçekmece Ulus Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'nde seyreden U.A. idaresindeki 54 AET 227 plakalı kamyon, durağa yanaşan E.G. idaresindeki 34 HO 1747 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

9 YOLCU YARALANDI
Kazada 9 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Mimar Sinan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

