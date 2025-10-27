Büyükçekmece'de korkutan kaza! İETT otobüsüne kamyon çarptı: 9 yaralı
İstanbul Büyükçekmece'de, bir kamyon durağa yanaşan İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Kazada 9 yolcu yaralandı.
Büyükçekmece Ulus Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi'nde seyreden U.A. idaresindeki 54 AET 227 plakalı kamyon, durağa yanaşan E.G. idaresindeki 34 HO 1747 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı.
9 YOLCU YARALANDI
Kazada 9 yolcu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.