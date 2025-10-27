Azerbaycanlı kelebek hastalar Kütahya’da ameliyat oldu

Azerbaycanlı iki kelebek hastasının yaşamı Kütahya Şehir Hastanesindeki ameliyatla kolaylaştı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Kütahya Şehir Hastanesine tedavi olmak için gelen kelebek hastaları 11 yaşındaki Fatma Elifugüliyeva ve 28 yaşındaki Orhan Eyvazov, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Yapılan cerrahi operasyonla balon yöntemi uygulanarak Elifugüliyeva'nın yemek borusu genişletildi, Eyvazov'un da yumulan elleri açıldı.

