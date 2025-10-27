35 yıldır fidan dikiyor! 'Ağaç Dede' dinlediği vaazdan etkilendi

'Ağaç Dede' olarak bilinen 87 yaşındaki emekli Adil Bilen, 35 yılda 3 binden fazla fidanı toprakla buluşturdu.

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025

Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde doğup büyüyen 5 çocuk babası Adil Bilen, çalıştığı fabrikadan emekli olduktan sonra kendisini çok sevdiği doğaya verdi. Özellikle gittiği camide ağaç sevgisi ile ilgili verilen vaazdan etkilenen Bilen, 35 yıldır ağaç dikiyor. Çevresinde 'Ağaç Dede' olarak ta tanınan Bilen, emekli maaşıyla aldığı badem, sedir, katran, çam fidanlarını alıp, uygun yerlere dikiyor.

Mezarlık, hastane bahçesi, meralar, yol kenarları gibi yerlere 3 binden fazla ağacı toprakla buluşturan Bilen, diktiği ağaçların sulamasını ve bakımını da üstleniyor. Yaptığı işin zor olduğunu ancak gurur verici olduğunu belirten Bilen, "Amacım, gelecek nesillere yeşil bir Seydişehir bırakmak. Bu fidanlar benim çocuklarım gibi. Onları çocuklarımdan ayırmam. Nasıl çocuklarımın büyüdüğü görüp mutlu olduysam bunlarında büyüdüğü görüp mutlu oluyorum. Gençlerimizde doğaya, geleceğimize sahip çıksın. Ağaç demek yağmur demek, nefes demek, gelecek demek" diye konuştu.

