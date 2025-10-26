Selde kayboldu cesedi 3 gün sonra bulundu

İzmir'in Foça ilçesinde, selde kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu'ndan dün acı haber geldi. Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Gediz yatağında, su içerisinde bulundu.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025

İzmir Foça'da 23 Ekim'de meydana gelen sağanakta metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düşmüş, ilçede dereler taşıp, birçok evi ve iş yerini su basmıştı. Birçok aracın mahsur kaldığı ilçede, otomobiller dere kenarındaki bariyerlere takılmış, mantar toplamak için Bucak mevkisine geldiği öğrenilen emekli bankacı Bülent Kaptanoğlu aracıyla sel sularına kapılmıştı. Kaptanoğlu'nu aramak için çok sayıda ekip çalışma başlatmıştı.



11 KİLOMETRE SÜRÜKLENMİŞ

Dün acı haber geldi. Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Yenibağarası Mahallesi eski Gediz yatağında, çalışmaların üçüncü gününde su içerisinde bulundu. Kaptanoğlu'nun cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timleri tarafından sudan çıkarıldı.