Satala Antik Kenti’nden Mısır Tanrıçası İsis’in bronz büstü çıkarıldı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Roma döneminde askeri karargah olarak kullanılan Satala Antik Kenti'ndeki kazıda, Mısır Tanrıçası İsis'in bronz büstü bulundu.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025

DAHA DA GENİŞLETİLECEK

Kazı Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur, yaptığı açıklamada Nekropol alanındaki kazılar sırasında Mısır Tanrıçası İsis'in 20 santimetrelik bronz büstünün bulunduğunu söyledi. Eser, 1870'li yıllarda çıkan Afrodit büstünden sonra açığa çıkartılan ilk büst olması açısından dikkat çekerken, kazı çalışmalarının daha da genişletileceğine dikkat çekildi.