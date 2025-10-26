takvim-logo

Şanslı gününde hayatını kaybetti

ABD’de Michael Lordson, iş yerinde bulduğu hediye paketini sevgilisine attığı mesajdan üç saat sonra hayatını kaybetti; otopsi, ölümün fentanil zehirlenmesinden kaynaklandığını ortaya koydu.

ABD'nin Nevada eyaletinde 25 yaşındaki Michael Lordson, iş yerinde bulduğu bir hediye paketini "şanslı günüm" diyerek sevgilisine mesaj attı. Ancak o mesajdan yalnızca üç saat sonra hayatını kaybetti. Yapılan incelemede vücudunda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı, ancak otopsi sonucunda ölüm nedeninin fentanil zehirlenmesi olduğu belirlendi.