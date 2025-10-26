Samsun’da otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Bafra’da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki iki gençten Asaf Eren hayatını kaybetti, sürücü B.C. yaralandı.

26 Ekim 2025

Korkunç kaza, önceki gün Samsun'un Bafra ilçesinde meydana geldi. Mustafa H.Ş.'nin (29) kullandığı 06 AJ 9607 plakalı otomobil, önünde şerit değiştirerek sol şeride girdiği iddia edilen B.C.'nin (14) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü B.C. ve arkasında bulunan arkadaşı Asaf Eren yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Asaf Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı