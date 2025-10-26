Özel olduğunu sakladı ortaya çıkınca rekorlar geldi... 800 metrede uçuyor

Ezo Çaylak, zihinsel engelli olduğunu hocasından sakladı. Gerçek ortaya çıkınca, atletizmde rekorlar geldi

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025

Konya'da yaşayan Ezo Çaylak (18), 2 yıl önce antrenör Savaş Bağhan ile tanışınca, atletizme başladı. Bağhan, yarış için gittikleri İzmir'de genç kızın, arkadaşlarının yaptığı hareketleri yapamadığını, sosyalleşemediğini ve arkadaşlarına göre geç anladığını fark etti. Bu durumu sorduğunda ise hiçbir sorun olmadığı cevabını aldı. Ancak Ezo Çaylak, hocasının ısrarı üzerine, kısmi zihinsel engeli olduğunu mesaj atarak bildirdi. Bunun üzerine Bağhan, genç kızın ailesine, kendisi gibi özel sporcular branşında daha başarılı olacağını anlattı. Yüzde 50 oranında engelli raporu verilen Ezo, bir yıl önce özel sporcular kategorisinde yarışmaya başladı. Hocasının da büyük desteğiyle önce 400 ve 800 metrede Türkiye Şampiyonu oldu. Ardından 800 ve 1500 metrede Türkiye rekorlarını kıran Ezo, 800 metrede ise dünya sıralamasında birinci basamağa yerleşti. Çaylak, "İlk başta, acaba bana farklı gözle bakarlar mı, farklı davranırlar mı diye çekinmiştim. Ama gerçeği söyledikten sonda hiçte korktuğum gibi olmadı. İyi ki söylemişim" dedi.



Özel Sporcular Milli Takım Atletizm Antrenörü Savaş Bağhan, "Rekorlar kırdıkça Ezo'nun özgüveni yerine geldi. Vücut yapısı bu spora çok uygun. Harika işler yapacak" dedi.