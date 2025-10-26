Çorlu’da sokak ortasında silahlı kavga: 1 ölü

Tekirdağ Çorlu’da husumetli olduğu Rıdvan Sabuncu’yu tabancayla vurarak öldüren Mehmet Şirin K. gözaltına alındı; olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025

Tekirdağ Çorlu'da iddiaya göre aralarında husumet bulunan Mehmet Şirin K. ile Rıdvan Sabuncu, sokak üzerinde karşılaşıp, tartışmaya başladı. Bu sırada üzerindeki tabancayı çıkaran Mehmet Şirin K., Sabuncu'ya ateş açtı. Sabuncu ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. Yaralı Sabuncu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Mehmet Şirin K.'nin (34) "Arkadaşım Cumali K. İle Rıdvan Sabuncu'nun kardeşi motosiklet alışverişinden kavgalılardı konuşmaya gittik" dediği öne sürüldü. Soruşturma sürüyor. Olay anına dair güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı