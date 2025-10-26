Celal Şengör evden çıkmıyor! Ev sahibi mahkemeye başvurdu

Celal Şengör, aylık 200 bin lira kira ödediği lüks villadan çıkmayı reddetti; ev sahibi Garen Ç., mahkemeye başvurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Yer bilimci ve akademisyen Celal Şengör'ün Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde 4 yıldır ikamet ettiği lüks villa, 1.5 yıl önce satıldı. O süre zarfında Şengör, aylık 200 bin lira kira bedeliyle oturmaya devam etti. Ancak villanın yeni sahibi Garen Ç., evde kendisi oturmak istedi. Bu talebini Şengör ile paylaştığında ise olumsuz bir yanıtla karşılaştı. Şengör'ün evden çıkmaması üzerine Garen Ç. mahkemeye gitti. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, ev sahibinin dava dilekçesini işleme koydu.