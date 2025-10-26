Ankara’da kaybolan iki kızdan biri hayatını kaybetti

Bir süredir haber alınamayan 14 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu teknopark içinde baygın bulundu; H.K. yaşamını yitirirken, E.K.E.A. yoğun bakıma alındı.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025

Ankara bir süredir kendilerinden haber alınamayan H.K. (14) ve E.K.E.A. (16) adlı kız çocukları, dün akşam 112'yi arayarak alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki çocuk, Çankaya'daki teknopark içinde baygın halde bulundu. Ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan H.K. kurtarılamadı. E.K.E.A. ise yoğun bakıma alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı