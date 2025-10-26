Adana’da 9 yaşındaki çocuk sulama kanalında hayatını kaybetti
Ceyhan’da oyun oynarken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen Süleyman Çınar Bozkurt, hastanede yaşamını yitirdi; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana Ceyhan'da yaşayan Süleyman Çınar Bozkurt, önceki gün sulama kanalı çevresinde arkadaşlarıyla oyun oynamaya başladı. Dengesini kaybederek suya düştü. Hastaneye kaldırılan Süleyman Çınar Bozkurt, kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi dün öğle saatlerinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.