20 yıl simit sattı pes etmedi memur oldu

Simit satarak 20 yıldır ailesine bakan Abdulvahap Demircan, KPSS'den yüksek puan aldı. 49 yaşında memur olmayı başardı.

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025

Diyarbakırlı Abdulvahap Demircan, 2010'da Bitlis Eren Üniversitesi İnşaat Teknikerliği bölümünü bitirdi. 2024'e kadar her yıl KPSS'ye girip memur olmayı hayal etti. Bir yandan da sokaklarda simit sattı. Son girdiği sınavda, 81,321 puan aldı. Geçtiğimiz ay Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı atama takvimini gören Demircan, puanı nedeni ile başvuruda bulunmak istemedi.



GÖZ HASTANESİNE ATANDI

Arkadaşı bilgilerini aldığı Demircan adına başvuru yaptı. Sonuçlarına da arkadaşının bakmasını isteyen Demircan'ın atanma hayali gerçeğe dönüştü. Demircan, İstanbul Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tekniker olarak atandı. Mutlu haberi ailesi ile paylaşan Demircan, annesini bir türlü ikna edemedi. Ailesi Demircan'ın atandığına bavulunu toplayıp İstanbul'a doğru yola çıkarken ikna oldu.

Yaklaşık 20 yıldır Diyarbakır sokaklarında simit sattığını belirten Demircan, "2010'dan sonra bir yandan simit satarak bir yandan ise anneme bakarak KPSS'ye çalıştım. Hiç evlenmedim, eğitim hayatımı da hiç aksatmadım. Sonunda başardım" dedi