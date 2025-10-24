Zonguldak’ta su kuyusunda ölü bulunan Hasret Akkuzu davasında 3 kişi tutuklandı

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025

Zonguldak'ta su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret Akkuzu'nun (17) ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü "delilleri karartma" suçundan tutuklandı. Cinayetin baş şüphelisi olarak aranan Deniz Boyacı ise Aydın'da yakalanmasının ardından Zonguldak'a getirildi. Boyacı'nın sorgusu halen sürüyor.

