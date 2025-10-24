TBMM engelli komisyonu park ihlallerine ceza artırımı ve ulaşım indirimlerini gündeme aldı

Engelli vatandaşlar için otoparklarda ayrılan yerlere park edenlere göz açtırılmadı. 3 milyon denetim yapıldı, 1.5 milyon lira ceza kesildi. Düzenlemenin, TBMM Genel Kurul gündeminde bulunan ve trafik cezalarını arttıran yasa teklifine eklenmesi için çalışma yapılacak.

Komisyon, engelli park alanını ihlal edenlere verilecek cezanın 5-6 kat arttırılmasını istiyor

Engelli vatandaşlar için otoparklarda ayrılan yerlere park edenlere göz açtırılmadı. 3 milyon denetim yapıldı, 1.5 milyon lira ceza kesildi. Düzenlemenin, TBMM Genel Kurul gündeminde bulanan ve trafik cezalarını arttıran yasa teklifine eklenmesi için çalışma yapılacak. Ayrıca Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'na sunum yaptı.

Engelli vatandaşlara sunulan indirimlere ilişkin bilgi veren Baştor, son on yılda yüksek hızlı tren ve ana hat trenlerindeki indirimlerden yaklaşık 10 milyon engelli yolcunun yararlandığını belirtti. 2024-2025 yıllarında 34 milyon engelli yolcunun yüzde 40'a varan şehirlerarası otobüs ulaşımı indiriminden faydalandığını vurgulayan Baştor, "Engelli yolcularımız yurt içi biletlerde yüzde 20, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı biletlerde ise yüzde 25 indirimden faydalanmaktalar" dedi.

