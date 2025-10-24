Sadık Albayrak'tan gençlere nasihat: "Bu davayı daha ileri taşıyacaksınız"

Gazeteci-Yazar Sadık Albayrak, D&R Rize'de gençlere seslendi: Gençler memleketine hizmet etmeli. Ben bu davada 20 kilometre yol yürümüşsem, gençlerin bu davayı 50-60 kilometreye çıkarması lazım

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" adlı eserlerinin imza günü ve söyleşisi için Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R Rize Şimal mağazasında okurlarıyla buluştu. Eserlerini okurları için imzaladı. Albayrak, "İmam hatipli öğrencilere ışık olmak boynumuzun borcudur. Ne kadar çok imam hatip okulu açarsan o kadar başarılı öğrenci yetiştirilir. Gençler araştırın, çok okuyun, çalışın. Kırsal kesimden merkezi yönetime kadar gençlere yatırım yapmak, bir milletin geleceği için en büyük garantidir. Bu çağda gençler memleketine ve milletine hizmet etmeli. Ben bu davada 20 kilometre yol yürümüşsem, heyecanlı sözlerle gençlerin bu davayı 50-60 kilometreye çıkarmaları lazım" diye konuştu.