Foça’da sağanak kabus yaşattı: 70 yaşındaki adam sel sularına kapılarak kayboldu

İzmir'in Foça ilçesinde dün sabah etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar suda mahsur kaldı. Denizin taşması sonucu Eski Foça-Aliağa yolunda ulaşım aksadı, bazı bölümlerde araçlar bir süre mahsur kaldı.

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2025

Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Sel sularına kapılıp Bucak Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan ve arama çalışması başlatılan kişinin Bülent Kaptanoğlu (70) olduğu belirlendi. İlçede 1,5 saatte metrekareye 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi. Evlerini su basan vatandaşlar, Foça Belediyes'ine tepki gösterdi.

