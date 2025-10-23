Türkiye bu kararı konuşuyor! Ahmet Minguzzi davasında sanıkların beraatine tepki yağıyor
Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'yi katledenlere verilen 24 yıl hapis cezası ile iki sanığın beraat ettirilmesi, toplum vicdanını yaraladı. Bu vahşette mutlaka emsal bir kararın verilmesi gerektiği vurgulandı.
Türkiye Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden U.B ve B.B'ye verilen 24'er yıl hapis cezası ile iki sanığın beraatini konuşuyor.
Ankara'da katledilen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır da "O sanıklar beraat etmemeliydi, verilen ceza da emsal teşkil etmeliydi" diyerek kararı eleştirdi.
Tahliye edilen M.A.D. ve A.Ö. adlı sanıklar için savcılık itiraz süreci başlatırken, 24 yıl hapis kararına tepkiler de sürüyor. Ankara'da benzer bir olayda evladı Hakan Çakır'ı kaybeden Şahin Çakır, "Mahkemeden emsal bir karar bekliyorduk. Çıkan kararla canımız bir kere daha yandı." dedi.
Öte yandan Minguzzi Ailesi'ni tehditten yargılanan şüphelilerin dosyası Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na devredildi. F.A. ve H.Y.Ç. isimli şüpheliler yeni soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Minguzzi'yi katledenlere destek verip aileye tehdit edenlere yönelik geniş çaplı incelemesini sürdürüyor.
Şüpheli şahıslar F.A ve H.Y.C ile o caniler arasındaki örgütsel illiyet bağları ve ilişkileri sorgulanıyor.