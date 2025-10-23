Türkiye bu kararı konuşuyor! Ahmet Minguzzi davasında sanıkların beraatine tepki yağıyor

Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi'yi katledenlere verilen 24 yıl hapis cezası ile iki sanığın beraat ettirilmesi, toplum vicdanını yaraladı. Bu vahşette mutlaka emsal bir kararın verilmesi gerektiği vurgulandı.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025

Türkiye Mattia Ahmet Minguzzi'yi katleden U.B ve B.B'ye verilen 24'er yıl hapis cezası ile iki sanığın beraatini konuşuyor. Ankara'da katledilen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır da "O sanıklar beraat etmemeliydi, verilen ceza da emsal teşkil etmeliydi" diyerek kararı eleştirdi.

Ankara'da katledilen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır. (takvim.com.tr) Tahliye edilen M.A.D. ve A.Ö. adlı sanıklar için savcılık itiraz süreci başlatırken, 24 yıl hapis kararına tepkiler de sürüyor. Ankara'da benzer bir olayda evladı Hakan Çakır'ı kaybeden Şahin Çakır, "Mahkemeden emsal bir karar bekliyorduk. Çıkan kararla canımız bir kere daha yandı." dedi.