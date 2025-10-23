Tokat’ta palet sobası faciası! Zehra Copnur’un yaşamını yitirdi

Tokat'ta yaşayan Zehra Copnur (21), evlerinde palet sobasına jel döktü. Ancak genç kızın elindeki jel kutusu bir anda alev aldı. Alevlerin üzerine sıçraması sonucu yüzünden ve vücudundan ağır şekilde yanan genç kız, hastanede kurtarılamadı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Tokat'ta yaşayan Zehra Copnur (21), evlerinde palet sobasına jel döktü. Ancak genç kızın elindeki jel kutusu bir anda alev aldı. Alevlerin üzerine sıçraması sonucu yüzünden ve vücudundan ağır şekilde yanan genç kız, hastanede kurtarılamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN