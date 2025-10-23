Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu E-nabız ve E-devlet üzerinden organ bağışına çağrı yaptı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, e-Nabız ve e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyeti hazırlanabildiğini belirterek, vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulundu.

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: Her Bağış Yeni Bir Hayattır' diyerek organ bağışı sürecini çok daha kolay hale getirdik. Vatandaşlarımız artık hem e-Nabız hem de e-Devlet üzerinden organ bağışı vasiyetinde bulunabiliyor. Sizleri, organ bağışı yapmaya davet ediyorum."

