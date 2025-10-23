Müge Anlı’da köşeye sıkıştı! Üfürükçü Diyap canlı yayında hasta rolü yapıp stüdyoyu terk etti

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 14:27

27 yaşındaki Sümeyra Öztürk'ün bir "üfürükçünün ağına düştüğünü" iddia eden annesi Kevser Öztürk, kızını kurtarmak için Müge Anlı 'dan yardım istedi. Sümeyra, canlı yayına telefonla bağlanarak Diyap Diyapoğlu ile evlenmek istediğini söylerken, ertesi gün birlikte programa katıldı ve ailesinden saygı beklediğini dile getirdi.

Kaynak: atv

Kendisini "Ledün ilmine sahip" ve "Hızır Aleyhisselam'ın kardeşi" olarak tanıtan Diyap Diyapoğlu hakkında çok sayıda şikayet geldi. Yayına bağlanan bir izleyici, Diyapoğlu'nun kendisinin kurt olduğunu söylediğini, kadınlardan boy fotoğrafı istediğini ve "Kabe'ye götüreceğim" dediğini iddia etti.

Artan ihbarlar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi, Sümeyra Öztürk ile Pendik Sosyal Hizmet Merkezi'nde görüşme yapıldı. Sümeyra, Diyapoğlu'ndan zarar görmediğini belirterek koruma talebinde bulunmadı, ancak evlilik kararını ertelediğini açıkladı. Müge Anlı ise üfürükçü Diyap'ın savcılık talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu.