Müge Anlı’da köşeye sıkıştı! Üfürükçü Diyap canlı yayında hasta rolü yapıp stüdyoyu terk etti
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün yine tansiyon yükseldi. Günlerdir Türkiye’nin konuştuğu üfürükçü Diyap Diyapoğlu olayı canlı yayında yeni bir boyut kazandı. İpliği pazara çıkan üfürükçü, canlı yayında köşeye sıkışınca önce hasta rolü yaptı ardından stüdyoyu terk etti. 27 yaşındaki Sümeyra Öztürk ise geri adım attı.
27 yaşındaki Sümeyra Öztürk'ün bir "üfürükçünün ağına düştüğünü" iddia eden annesi Kevser Öztürk, kızını kurtarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Sümeyra, canlı yayına telefonla bağlanarak Diyap Diyapoğlu ile evlenmek istediğini söylerken, ertesi gün birlikte programa katıldı ve ailesinden saygı beklediğini dile getirdi.
Kendisini "Ledün ilmine sahip" ve "Hızır Aleyhisselam'ın kardeşi" olarak tanıtan Diyap Diyapoğlu hakkında çok sayıda şikayet geldi. Yayına bağlanan bir izleyici, Diyapoğlu'nun kendisinin kurt olduğunu söylediğini, kadınlardan boy fotoğrafı istediğini ve "Kabe'ye götüreceğim" dediğini iddia etti.
Artan ihbarlar üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi, Sümeyra Öztürk ile Pendik Sosyal Hizmet Merkezi'nde görüşme yapıldı. Sümeyra, Diyapoğlu'ndan zarar görmediğini belirterek koruma talebinde bulunmadı, ancak evlilik kararını ertelediğini açıkladı. Müge Anlı ise üfürükçü Diyap'ın savcılık talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu.
Bu sırada ihbarların ardı arkası kesilmedi. Üfürükçü Diyap Diyapoğlu'nu "Karpuzcu Mehmet" olarak tanıyan arkadaşları Müge Anlı'ya özel açıklamalarda bulundu. Sümeyra Öztürk'ü uyaran kahvehane sakini, "Yalan konuşan bir insan. Evi yok, arabada yatıp kalkıyor. Genç kızı kandırıyor" dedi. Bir başka izleyici ise "Yatalak teyzemin çıplak fotoğrafını istedi" diyerek yaşadıklarını anlattı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Yayınlarla birlikte ipliği pazara dökülen Diyap Diyapoğlu, geceyi emniyette gözaltında geçirdikten sonra adliyeye sevk edildi. Aynı dakikalar içinde Sümeyra Öztürk ve annesi Kevser Öztürk ifadelerine başvurulmak üzere Bakırköy adalet sarayındaydı. Cumahuriyet savcısı Diyap Diyapoğlu'nu dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılıkla tekke ve zaviye kanununa muhalefet suçlamalarıyla adli kontrol uygulaması istemiyle nöbetçi sulh hakimliğine sevk etti.