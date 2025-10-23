İstanbul'da mesai sonrası trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüze 85
İstanbul'da mesai sonrası trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi. İşte 23 Ekim İstanbul trafik yoğunluğu son durum nedir? İşte anlık İstanbul trafik haritası...
İstanbul'da mesai bitimi ve okulların dağılmasıyla etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oldu.
YOĞUNLUK YÜZDE 85'E
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.00 itibariyle yoğunluk yüzde 85'e ulaştı.
Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.