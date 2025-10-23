Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 15:21

Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (AA)

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.