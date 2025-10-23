Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı!
İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere taşkınlarına yol açtı. İlçenin bazı mahallelerinde evler ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti. İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.
SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ
Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı.
Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.