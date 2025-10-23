takvim-logo

Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı!

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere taşkınlarına yol açtı. İlçenin bazı mahallelerinde evler ve iş yerlerini su bastı. Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti. İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı!

İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış öğle saatlerinde şiddetini artırdı.

Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (AA)Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (AA)

DERE TAŞTI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Foça'da sağanak hayatı felç etti!

Araçlar, yollarda biriken suda ilerlemekte zorluk çekti, bazı araçlar mahsur kaldı.

Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (İHA)Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (İHA)

SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ
Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi'ndeki dere, yağış nedeniyle taştı.

Yükselen su dolayısıyla sürüklenen bir otomobil dere kenarındaki bariyerlere takıldı.

Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (AA)Foça’yı sağanak vurdu | Dere taştı, ev ve iş yerlerini su bastı (AA)

1,5 SAATTE 144 KG YAĞIŞ
Mahalle sakini Can Korkmaz, evini su bastığını ve eşyalarının zarar gördüğünü söyledi.

İlçede metrekareye 1,5 saatte yaklaşık 144 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN