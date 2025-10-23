AFAD büyüklüğü açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 7,11 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih: 2025-10-23
Saat: 22:08:34 TSİ
Enlem: 37.39222 N
Boylam: 36.8875 E
Derinlik: 7.11 km
HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
Zeminden 7.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kahramanmaraş ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-10-23 22:08:34
|37.39222
|36.8875
|7.11
|MW
|4.0
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|2025-10-23 21:30:55
|39.2425
|28.26389
|10.54
|ML
|2.2
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-23 21:24:09
|37.00833
|36.2125
|6.2
|ML
|1.6
|Merkez (Osmaniye)
|2025-10-23 21:01:51
|37.015
|36.18861
|7.0
|ML
|1.9
|Merkez (Osmaniye)
|2025-10-23 20:57:08
|39.19333
|28.20806
|7.0
|ML
|1.4
|Sındırgı (Balıkesir)
|2025-10-23 20:56:05
|39.19556
|28.17833
|6.1
|ML
|0.8
|Sındırgı (Balıkesir)