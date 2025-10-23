Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 22:18

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş 'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Büyüklük: 4.0 (Mw)

Yer: Türkoğlu (Kahramanmaraş)

Tarih: 2025-10-23

Saat: 22:08:34 TSİ

Enlem: 37.39222 N

Boylam: 36.8875 E

Derinlik: 7.11 km

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Zeminden 7.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kahramanmaraş ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.