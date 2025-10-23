takvim-logo

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 7,11 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer: Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih: 2025-10-23
Saat: 22:08:34 TSİ
Enlem: 37.39222 N
Boylam: 36.8875 E
Derinlik: 7.11 km

HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
Zeminden 7.11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Kahramanmaraş ve ilçelerinde hafif şekilde hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2025-10-23 22:08:34 37.39222 36.8875 7.11 MW 4.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-10-23 21:30:55 39.2425 28.26389 10.54 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-23 21:24:09 37.00833 36.2125 6.2 ML 1.6 Merkez (Osmaniye)
2025-10-23 21:01:51 37.015 36.18861 7.0 ML 1.9 Merkez (Osmaniye)
2025-10-23 20:57:08 39.19333 28.20806 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-23 20:56:05 39.19556 28.17833 6.1 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

