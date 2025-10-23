Adana’da eski öğretim görevlisi Şeyma Aydıner ev atölyesinde çocuk kıyafetleri tasarlayarak girişimcilik başarısı yakaladı

Adana'da Şeyma Aydıner, yüksek lisans eğitiminin ardından 2014’te Kastamonu Üniversitesi’nde öğretim görevlisi oldu. Girişimcilik hayalini gerçekleştirmek için 2017’de istifa eden Aydıner, kayınvalidesinden ve eğitici videolardan terzilik öğrendikten sonra evinin bir odasını atölyeye dönüştürüp çocuk kıyafetleri tasarladı. Kısa sürede bu alanda başarı sağladı.

23 Ekim 2025

Kısa sürede bu alanda başarı sağladı. Kurduğu atölyede ürettiği çocuk kıyafetlerini, e-ticaret ile 13 ülkeye sattı. Şu anda 6 kadını istihdam eden Aydıner, "Başardığım için mutluyum" dedi.

