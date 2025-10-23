takvim-logo

29 Ekim noter açık mı kapalı mı? 29 Ekim'de noterler çalışıyor mu?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim tarihinde kutlanan milli bir bayramdır. Resmi tatil günlerinde en çok merak edilen konulardan biri kurumların çalışma saatleri. Bu resmi tatil gününde noter işlemleri yaptırmak isteyen vatandaşlar, “29 Ekim’de noterler açık mı?” sorusunu sıkça soruyor. Peki 29 Ekim’de noterler çalışıyor mu? Resmi tatillerde noter hangi saatlerde açık? İşte tüm detaylar…

29 Ekim'de noterler açık mı?

29 Ekim 2025 resmi tatil olduğu için Türkiye'deki tüm noterler kapalıdır.

29 Ekim'de hangi noter işlemleri yapılamaz?

İmza onayları, vekaletnameler, resmi belgeler ve tapu işlemleri gibi tüm noter hizmetleri bu tarihte yapılamaz.

29 Ekim'de acil noter işlemi olanlar ne yapmalı?

Vatandaşların işlemlerini tatil öncesinde tamamlaması veya tatil sonrası için randevu alması önerilir.

