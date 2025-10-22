Yaşı küçük mücadelesi büyük! 2 savaş 2 zafer...

Ankara’da lösemi teşhisi konan Miran Ege Güngören, kemoterapi ve nüksün ardından TÜRKÖK aracılığıyla bulunan donör sayesinde 2 hafta önce ikinci kez hastalığı yendi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Ankara'da yaşayan Ayşe (40) ve Mehmed Said Güngören (45) çiftinin 2 çocuğundan Miran Ege Güngören, 2 yıl önce kreşe başladı. Bu dönemde halsizlik, solgunluk ve bacak ağrısı şikayetleri yaşadı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen küçük çocuğa Bilkent Şehir Hastanesi'nde tetkikler yapıldı. Ardından Miran Ege'ye 'lösemi' tanısı konuldu. Yaklaşık 10 ay süren kemoterapi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Miran Ege'nin hastalığı, bir süre sonra nüksetti. Talihsiz çocuk, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) aracılığıyla uygun donör bulunması sonucu gerçekleşen ilik nakli ile 2 hafta önce ikinci kez hastalığı yendi.



Anne Ayşe Güngören, "Bağışçıyı tanımayı çok istiyorum, bize umut oldu. Her kan bir çocuğa hayat olabilir" dedi.