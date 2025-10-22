İkizler Ömer ve Emel Erva Koç görme engelliler için geliştirdikleri proje ile TEKNOFEST 2025’te birinci oldu

Burda Mudanya’da 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Ömer ve Emel Erva Koç adlı ikizler, takım arkadaşları ile birlikte görme engellilerin uzay bilimlerine eşit şartlarda ulaşabilmesi için “Kapsayıcı Astronomi Eğitimi” projesini geliştirdi.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025

Görme engelli olmalarına rağmen kendilerini bilime adayan ikizler, geliştirdikleri "dijital ve dokunsal gökyüzü haritaları" projesiyle TEKNOFEST 2025 Uluslararası Çocuk Bilim Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü. İki kardeş, özellikle kendilerini motive eden TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti.

