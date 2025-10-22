D&R Sadık Albayrak’ı ağırlıyor: Okurlarla düşünsel bir yolculuk başlıyor

Mütefekkir, gazeteci ve yazar Sadık Albayrak, yarın “Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası” ve “Siyasi Boyutlarıyla Türkiye’de İslamcılığın Doğuşu” adlı eserlerinin imza günü ve söyleşisi için D&R Rize Şimal mağazasında okurlarıyla bir araya gelecek.

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025

Paylaş





ABONE OL

Türkiye'nin en büyük kitap platformu D&R, imza günleri ve kitap lansmanlarıyla, okurları en sevdikleri yazarlarla buluşturmaya devam ediyor. Gelenekselleşmiş yazar okur buluşmaları kapsamında D&R, Gazeteci ve Yazar Sadık Albayrak'ı ağırlıyor.

DÜŞÜNSEL BİR YOLCULUK

Albayrak, Türkiye'nin siyasi ve fikri tarihinin önemli meselelerini belgeler ışığında ele aldığı iki temel eseri "Meşihat, Şeriat, Tarikat Kavgası" ve "Siyasi Boyutlarıyla Türkiye'de İslamcılığın Doğuşu" eserlerini D&R Rize Şimal AVM'de okurları için imzalayacak. Okuyucularına düşünsel bir yolculuk sunarak gerçeğin izini süren Albayrak, kitaplarını imzalamanın yanı sıra kaleme aldığı eserler üzerine gerçekleştireceği söyleşi ile fikir dünyasına ışık tutmak isteyenlere seslenecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN