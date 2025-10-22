DMD'li Furkan için pamuk eller cebe...

Ankara Sincan’da yaşayan 15 yaşındaki Furkan Dağdelen, DMD hastalığıyla mücadele ediyor. Yürüyebilmek ve yazılımcı olup kendi oyununu yapmak isteyen Furkan, asansörsüz evinde her gün ailesinin sırtında inip çıkıyor. Hayırseverlerden destek bekliyor.

Ankara Sincan'da yaşayan Furkan Dağdelen, 15 yaşında hayatının en zorlu sınavını veriyor. Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı, kaslarını her geçen gün daha da zayıflatıyor. İki hayali olduğunu ifade eden DMD hastası çocuk, "Birincisi sağlıklı olmak, yürüyebilmek. Arkadaşlarımla dışarı çıkmak istiyorum. İkincisi ise yazılımcı olmak; kendi oyunumu yapmak, kendimi göstermek istiyorum" dedi. Evlerinde asansör bulunmaması nedeniyle her gün annesinin ve babasının sırtında aşağı inmek zorunda kaldığını ifade eden Furkan Dağdelen hayırseverlerden yardım bekliyor.





