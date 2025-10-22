Cezaevi firarisi Mustafa Emlik 2 kişiyi öldürdü 7 kişiyi yaraladı: Hedefi platonik aşkı Ayşegül Can çıktı

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025

Balıkesir Edremit 'in İkizçay Mahallesi'ndeki evinde kafasına 5 el ateş edilmiş, yarı çıplak halde yakınları tarafından ölü bulunan 25 yaşındaki emlakçı Olcay Özdemir 'in, saldırgan Mustafa Emlik tarafından öldürüldüğü netlik kazandı.

Kamera görüntüleriyle aydınlatılan olayda; saat 22.20'de Özdemir'in yaşadığı apartman dairesinin önüne gelen Emlik, bir süre zillere baktıktan sonra, bodrum katın kapı zilini çalıyor. Apartmanın iç kameralarına yansıyan diğer bir görüntüde ise kapıyı açan Olcay Özdemir ile bir süre kapıda konuşan Emlik, daha sonra ise içeriye giriyor.

'UYUŞTURUCU ETKİSİNDEYDİ'



20 dakika içeride kalan Emlik'in, Olcay Özdemir'i öldürüp, 22.40'da sakin bir şekilde apartmandan ayrıldığı belirlendi. Mustafa Emlik, arabasını gasp ettiği Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi ve yolda karşılaştığı mühendis Göktuğ Çalık'ı öldürüp, 2'si polis 7 kişiyi yaralamıştı. Emlik, polislerle yaşanan

çatışmada öldürülmüştü.

Mustafa Emlik'in telefonundan çıkan bilgiler asıl hedefinin saplantılı aşkı Ayşegül Can olduğu, olay gecesi defalarca genç kızı aradığı telefonunu açmayınca uyuşturucunun etkisiyle katliamları gerçekleştirdiği belirlendi. Emlik'in silahla yaraladığı Ayşegül Can'ın ağabeyi Doğan Can ve genç kızın eski sevgilisi Ramazan Ö.'nün tedavileri sürüyor.