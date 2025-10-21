takvim-logo

Balıkesir'de seri dehşet! Mustafa Emlik'in işlediği cinayetlerin perde arkasından kız meselesi çıktı

Balıkesir'i kana bulayan seri cinayetlerin perde arkasındaki sarsıcı gerçek ortaya çıktı... Cezaevi firarisi Mustafa Emlik, arkadaşının kız kardeşiyle yaşadığı ilişkiye tepki gösterilmesini hazmedemedi ve uyuşturucunun da etkisiyle adeta bir "katliam turuna" çıktı. Önce bir uzman çavuşu katledip aracını gasbetti, ardından sokak ortasında rastgele ateş açarak bir mühendisi öldürdü, yedi kişiyi yaraladı. İşte Balıkesir'deki seri dehşetin perde arkası...

Balıkesir'de cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in 2 kişiyi öldürüp 7 kişiyi yaraladığı olayla ilgili sarsıcı gerçek ortaya çıktı.

NEDEN CEZAEVİNE GİRMİŞTİ?

İstanbul Silivri'de 2013 yılında bir oto yıkamacıda çalışan Mustafa Emlik, kendisini işten çıkaran patronu Kenan B.'yi tartışma sırasında 500 lira alacak yüzünden 13 yerinden bıçakladı.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Emlik, kasten adam öldürmeye teşebbüs suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevinde de yaralama olayına karışan ve hakkında toplam 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Emlik, pandemi sırasında açık cezaevinden tahliye edildi ve bir daha cezaevine dönmedi.

KATLİAM İÇİN YOLA ÇIKTI

Takvim Gazetesi'nden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre Balıkesir'e yerleşen Mustafa Emlik, geçtiğimiz yıl arkadaşı Doğan Can'ın kız kardeşiyle yakınlaştı. Ancak Doğan Can bu ilişkiye sıcak bakmadı ve aralarında anlaşmazlık başladı.

İddiaya göre bunu kabullenemeyen Emlik, önceki gece adeta katliam yapmak için yola çıktı. Bir süre uyuşturucu alan Emlik, önce Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi'nde uzman çavuş Kemal Ekri'nin (Fotoğrafta) kullandığı otomobili durdurup gasp etti, Ekri'yi öldürdü.

Ardından Akçay Mahallesi Uğur Mumcu Mahallesi'nde jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık ve Mehil Nergis araçta sohbet ettikleri sırada yanlarına yaklaşıp kimlik sordu. Ardından kurşun yağdırdı.

Göktuğ Çalık olay yerinde hayatını kaybetti. Gasp ettiği otomobille kaçarken etrafa rastgele ateş eden Emlik, Rukiye Karakaya'yı bacağından, Volkan Özalp'i ise boynundan yaraladı.

ASIL HEDEFİNE YÖNELDİ

Emlik, gasp ettiği otomobille asıl hedefinde olan kız arkadaşının ağabeyi Doğan Can'ın yaşadığı Güre Mahallesi'ne gitti. Saldırgan Emlik, konuşmak için çağırdığı Doğan Can'a yol ortasında kurşun yağdırdı.

Ardından otomobille genç kızın eski sevgilisi Ramazan Özbek'in işlettiği büfeye gidip Özbek'i ağır yaraladı.

Otomobille kaçan saldırgan, Akçay Mahallesi'nde kendisini durdurmaya çalışan polis memuru İbrahim Gül'ü ayağından, Ümit Işık'ı ise karnından yaraladı.

Barikata doğru ilerleyen Emlik, boynundan vurularak öldürüldü. Bu arada saldırıda hayatını kaybeden maden mühendisi Göktuğ Çalık (Fotoğrafta) dün gözyaşları arasında toprağa verildi.

BİR CİNAYET DAHA MI?

Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde dün 25 yaşındaki Olcay Özdemir'in cesedi bulundu. Özdemir'in kimliği ise bahçede bulundu.

Cinayetin, Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülerek arabasının gasp edildiği kanlı saldırıya sadece 500 metre mesafede işlenmiş olması "Saldırgan Mustafa Emlik, gasp için önce Olcay Özdemir'i mi öldürdü?" sorusunu akla getirdi.

Saldırganın, emlakçı Özdemir'i evinin bahçesinde vurduğu, Özdemir'in yaralı halde eve girdiği ve öldüğü tahmin ediliyor.

