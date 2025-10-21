Balıkesir'de seri dehşet! Mustafa Emlik'in işlediği cinayetlerin perde arkasından kız meselesi çıktı

Balıkesir'i kana bulayan seri cinayetlerin perde arkasındaki sarsıcı gerçek ortaya çıktı... Cezaevi firarisi Mustafa Emlik, arkadaşının kız kardeşiyle yaşadığı ilişkiye tepki gösterilmesini hazmedemedi ve uyuşturucunun da etkisiyle adeta bir "katliam turuna" çıktı. Önce bir uzman çavuşu katledip aracını gasbetti, ardından sokak ortasında rastgele ateş açarak bir mühendisi öldürdü, yedi kişiyi yaraladı. İşte Balıkesir'deki seri dehşetin perde arkası...