Balıkesir'deki 3 kişiyi öldüren katilin suç dosyası kabarık çıktı! Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi vurma anı kamerada
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 kişiyi canice öldüren cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36) çatışmada öldürülmesinin ardından araçta yapılan aramada 50'şer adetlik 2 kutu mermi bulundu. Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken Emlik'in suç dosyasının kabarık olduğu belirlendi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36) çatışmada öldürülmesinin ardından araçta yapılan aramada 50'şer adetlik 2 kutu mermi bulundu.
Emlik'in yanına toplam 3 kutu mermi aldığı, bunun 1 kutusunu kullandığı tespit edildi. Saldırganın defalarca arkadaşlık teklifi ettiği ve her defasında reddedilmesi üzerine takıntı haline getirdiği A.C. isimli kadının ağabeyi Doğan Can'ı ve yine A.C.'nin eski sevgilisi Ramazan Özbek'i bilinçli olarak yaraladığı, diğer kişilere ise spontane vurduğu üzerinde durulduğu belirtildi.
Edremit'te 18 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde 1 aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
VURULMA ANI ORTAYA ÇIKTI
Ekipler, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla öldürüldüğünü, 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti. Ekri'nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Şüpheli Mustafa Emlik, gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp uzaklaştı.
Emlik, Akçay Kavşağı'ndan Güre yönüne dönerken kırmızı ışıkta önünde duran araca ateş etti. Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı.