Balıkesir'deki 3 kişiyi öldüren katilin suç dosyası kabarık çıktı! Uzman Çavuş Kemal Ekri'yi vurma anı kamerada

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 kişiyi canice öldüren cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36) çatışmada öldürülmesinin ardından araçta yapılan aramada 50'şer adetlik 2 kutu mermi bulundu. Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken Emlik'in suç dosyasının kabarık olduğu belirlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaralayan cezaevi firarisi Mustafa Emlik'in (36) çatışmada öldürülmesinin ardından araçta yapılan aramada 50'şer adetlik 2 kutu mermi bulundu.

Edremit canisi hapisten 2 kez firar etmiş

Emlik'in yanına toplam 3 kutu mermi aldığı, bunun 1 kutusunu kullandığı tespit edildi. Saldırganın defalarca arkadaşlık teklifi ettiği ve her defasında reddedilmesi üzerine takıntı haline getirdiği A.C. isimli kadının ağabeyi Doğan Can'ı ve yine A.C.'nin eski sevgilisi Ramazan Özbek'i bilinçli olarak yaraladığı, diğer kişilere ise spontane vurduğu üzerinde durulduğu belirtildi.

Ekri'nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (İHA)Ekri'nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. (İHA)

Edremit'te 18 Ekim'de saat 23.00 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nde 1 aracın önü kesilip gasbedildiği ve silah kullanıldığı yönünde ihbar yapıldı. Bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

VURULMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, 19'uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin tabancayla öldürüldüğünü, 46 AHZ 090 plakalı otomobilinin de gasbedildiğini tespit etti. Ekri'nin vurulma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kemal Ekri (DHA)Kemal Ekri (DHA)

Şüpheli Mustafa Emlik, gasbettiği otomobille kaçarken yolda Volkan Özalp'i de tabancayla boynundan yaralayıp uzaklaştı.

Emlik, Akçay Kavşağı'ndan Güre yönüne dönerken kırmızı ışıkta önünde duran araca ateş etti. Ardından Güre yönüne doğru kaçmaya devam eden Emlik, burada Doğan Can ve Ramazan Özbek'i tabancayla yaraladı.

Öldürülen Göktuğ Çalık (DHA)Öldürülen Göktuğ Çalık (DHA)

Akçay Mahallesi yönüne giden Emlik, burada da evin önündeki jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık'ı tabancayla vurup öldürdü, Melih Nergis'i ise yaraladı. Mustafa Emlik, daha sonra geçtiği Ulu Önder Atatürk Caddesi'nde de Rukiye Karakaya'yı yaraladı.

Ramazan Özbek (DHA)Ramazan Özbek (DHA)

Polis ekipleri, şüpheliyi takibe aldı. Edremit ilçe merkezine kadar süren takibin ardından polisle şüpheli arasında çatışma çıktı. Çatışmada polis memurları İbrahim Gül sağ ayağından, Ümit Işık ise karnından yaralandı, saldırgan Emlik ise vurularak öldürüldü. 2'si polis toplam 7 yaralı, çevre hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Evinde ölü bulunan Olcay Özdemir (DHA)Evinde ölü bulunan Olcay Özdemir (DHA)

Mustafa Emlik'in çatışmadan kısa süre önce de Güre Mahallesindeki halı sahaya gittiği, maç yapan gençlere hakaret edip, havaya ateş ederek korkuttuğu da güvenlik kamerası kayıtlarından belirlendi.

Olayda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin cenazesi Ankara, Göktuğ Çalık'ın cenazesi ise Balıkesir'in Edremit ilçesi Güre Mahallesi'nde önceki gün toprağa verildi.

2 SOKAK ARKADAKİ EVDE 1 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Edremit ilçesi İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayanlar, 20 Ekim günü zemin katta oturan Olcay Özdemir'in (25) yaşadığı dairenin kırık pencere camında kan izlerini fark edip, durumu polise bildirdi. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. İlk incelemede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilip öldürüldüğü belirlendi. Yapılan çalışmayla ulaşılan delillerden Olcay Özdemir'in de Emlik tarafından öldürüldüğü tespit edildi. Emlik'in Özdemir'i tanıdığı, bir süredir yanında kaldığı ileri sürüldü.

Firari katil Mustafa Emlik (Takvim.com.tr)Firari katil Mustafa Emlik (Takvim.com.tr)

Mustafa Emlik'in ilk olarak Özdemir'i öldürdükten sonra cezaevi firarisi olarak aranırken 'gayriresmi' olarak çalıştığı emlak satış ofisinde tanışıp, defalarca kez arkadaşlık teklifi yaptığı ve her defasında reddedilmesi üzerine takıntı haline getirdiği A.C. isimli kadının ağabeyi Doğan Can'ı ve yine A.C.'nin eski sevgilisi Ramazan Özbek'i yaraladığı, diğer kişilere ise spontane olarak ateş ettiği üzerinde durulduğu belirtildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Firari Mustafa Emlik'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Basit yaralama', 'Birden fazla kişi ile tehdit' gibi suçlardan yargılanıp ceza aldığı ortaya çıktı. Emlik'in 2013 yılında İstanbul'un Silivri ilçesinde çalıştığı oto yıkamacıda kendisini işten çıkaran patronunu alacak meselesinden çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladığı, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı 2018'de ise tutuklu bulunduğu Burhaniye T Tipi Cezaevi'nden firar ettiği ve Eylül 2019'da yakalanıp cezaevine konulduğu öğrenildi.

Ola yeri (DHA)Ola yeri (DHA)

Tüm işlediği bu suçlardan 5 yıl 9 ay 18 gün kaldığı kapalı cezaevinde geçirmesi gereken süreyi tamamlayan Emlik, açık cezaevine geçme hakkı kazandı. Emlik, Burhaniye T Tipi Cezaevi'nden 26 Haziran'da salıverildi. Yasa gereği 48 saat içinde Çanakkale'deki açık cezaevine gitmesi gereken Emlik, bunu yapmayıp ortadan kayboldu. Burhaniye Başsavcılığı, böylelikle 2'nci kez firari duruma düşen Emlik hakkında 29 Haziran'da arama kararı çıkardı. Firari Emlik'in çatışmada öldürülmesinin ardından aracında yapılan aramada 50'şer adetlik 2 kutu mermi bulundu. Emlik'in yanına toplam 3 kutu mermi aldığı, bunun 1 kutusunu kullandığı tespit edildi.

