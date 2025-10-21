Kreşte öğrencisinin kolunu ısırdı! "Severken oldu" bahanesi tutmadı: O öğretmen tutuklandı

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 17:16

Olay, kentteki özel bir gündüz bakımevinde meydana geldi. Baba Y.K., okuldan aldığı kızı L.K.'nın ağlaması üzerine nedenini sordu.

Öğretmeni N.D. tarafından ısırıldığını söylemesi üzerine kızının kolunu inceleyen Y.K., şaşkınlık yaşadı. Kızının kolunda ısırık izlerini gören Y.K., durumu Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'ne bildirerek, N.D.'den şikayetçi oldu.