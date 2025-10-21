İzmir’de parkta kabus anları! 5 yerinden bıçaklandı

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2025 00:40

Kan donduran olay, Çiçek Mahallesi'ne bağlı Yunus Keskin Parkı'nda meydana geldi.

5 YERİNDEN BIÇAKLANDI

Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin yerde yattığı ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğunu ihbar etti.