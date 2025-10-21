takvim-logo

İzmir'de parkta kabus anları! 5 yerinden bıçaklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde dehşet anları yaşandı. Bir kişi, tartıştığı kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından 5 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kan donduran olay, Çiçek Mahallesi'ne bağlı Yunus Keskin Parkı'nda meydana geldi.

5 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin yerde yattığı ve vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğunu ihbar etti.

Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaralının Oğuz D. olduğunu belirlerken, sağlık ekipleri yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Tedavi altına alınan Oğuz D.'nin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Öte yandan, Oğuz D.'yi tartışma sonucu 5 yerinden bıçaklayan kişi veya kişilerin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışma başlattı.

