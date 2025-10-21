İsveçli yüzücü Jari Cennet Tammi, İstanbul’dan İsveç’e yüzerek gitmeyi hedefliyor

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025

İsveçli yüzücü Jari Cennet Tammi (66), İstanbul'dan İsveç'e yüzerek gitme fikriyle kulaç atmaya başladı. Zaman zaman yaşadığı aksaklıklara rağmen Çanakkale'ye ulaşmayı başardı. Çadırından uyku tulumuna, yiyecekten güneş paneline kadar tüm ihtiyaçlarını sığdırdığı su geçirmez 3 çantasıyla denizlerde kulaç atan Tammi, İsveç'e 2026'da ulaşmayı hedefliyor.