İstanbul Şehir Tiyatroları 29 Ekim’de ücretsiz! Bilet rezervasyonu ne zaman ve nasıl yapılır?
Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümü, İstanbul sahnelerinde tiyatro coşkusuyla kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda tüm sahnelerinin kapılarını ücretsiz olarak sanatseverlere açıyor. İstanbullular, bu özel günde birbirinden değerli oyunları hiçbir ücret ödemeden izleme fırsatı bulacak. Peki ücretsiz bilet rezervasyonu ne zaman ve nasıl yapılır?
İBB ŞEHİR TİYATROLARI ÜCRETSİZ BİLET NASIL ALINIR?
İstanbul Şehir Tiyatroları, 29 Ekim'de tüm İstanbulluları sahnelerin büyülü atmosferine davet ediyor. Ücretsiz olarak izlenebilecek oyunların davetiyeleri, 21 Ekim Salı günü saat 13.00'den itibaren, sehirtiyatrolari.ibb.istanbul adresinden ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.
29 EKİM'DE ÜCRETSİZ SAHNELENECEK OYUNLAR
Ağrı Dağı Efsanesi (13+ Yaş)
Gök Kubbe (16+ Yaş)
Ben Medea Değilim (16+ Yaş)
Bir Ziyaret (16+ Yaş)
Öksüzler (Yeni Oyun) (16+ Yaş)